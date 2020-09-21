«عربي الجولف» يعلن خطة بطولاته غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للجولف، يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجولف عصر الاثنين اجتماعه الدوري السنوي الثاني عبر تقنية (زووم)، ويبحث خلاله العديد من المواضيع التي تصب في صالح اللعبة والأجهزة الفنية والإدارية والتحكيمية واللاعبين خلال الفترة الحالية والمقبلة.

وقال عادل الزرعوني، الأمين العام للاتحاد العربي، إن هذا الاجتماع يأتي وفق توجيهات الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للجولف، لأهمية المرحلة المقبلة للاتحاد وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم في انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأوضح الزرعوني أن جدول الأعمال حافل بالعديد من المواضيع التي تصب في حاضر ومستقبل اللعبة، وتبرز للواجهة الإعلان عن روزنامة البطولات للسنوات المقبلة لفئات «الرجال والشباب والناشئين والأشبال والفتيات»، هذا إلى جانب تحديد موعد إقامة بطولة الرواد للرجال لفوق الـ50 سنة بنسختها الثانية وبطولة التحدي بين المنتخبين الآسيوي والإفريقي للجولف، مع التوجه لإقامة بطولة خاصة للفتيات تحت 15 سنة.

وأضاف أنه سيتم الاطلاع على متعلقات دورتي الحكام للمستوين الأول والثاني والتي أقيمت «عن بعد» خلال شهري أغسطس وسبتمبر الجاري ، وسيتم الاطلاع على ما توصلت إليه اللجنة المكلفة من المكتب التنفيذي لتفعيل الجانب التسويقي، لتوفير التمويل اللازم للاتحادات العربية للجولف، وختم حديثة بالقول: بالتأكيد يتضمن جدول الأعمال التصديق على محضر الاجتماع السابق، والاطلاع على التقرير المالي للاتحاد.