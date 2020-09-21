شكرا لقرائتكم خبر عن يد دبا الحصن تعلن ضم المصري إبراهيم حسن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

أعلن دبا الحصن تعاقده مع اللاعب المصري إبراهيم حسن (23 عاماً) لدعم صفوف فريق الرجال لكرة اليد، وتم توقيع العقد مع اللاعب لموسم واحد قابل للتجديد بحضور طالب عبد الله اليحيائي نائب رئيس مجلس الإدارة، وخالد عبد الله المرزوقي رئيس لجنة الألعاب الجماعية، الذي أكد أن اختيار النادي للاعب إبراهيم حسن كمحترف في صفوف فريق اليد يمثل خياراً جيداً للاستفادة من خبراته، ومكسباً للفريق بجانب زميله اللاعب الجزائري معاشو، وأكد حرص إدارة النادي على توفير كافة متطلبات الموسم الرياضي ومعينات النجاح لجميع الفرق والأنشطة بالنادي لتحقيق أفضل النتائج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يد دبا الحصن تعلن ضم المصري إبراهيم حسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.