غلق باب التسجيل في مهرجان الجواد العربي الثلاثاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى



أعلن نادي الشارقة للفروسية والسباق أن الثلاثاء المقبل هو آخر يوم للتسجيل للمشاركة في مهرجان الشارقة للجواد العربي فئة السلالة المصرية، البطولة المعتمدة من منظمة الاإيكاهو، والتي تقام بإشراف جمعية الإمارات للخيول العربية.

يقام المهرجان الذي يعد باكورة فعاليات نادي الشارقة لهذا الموسم، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يومي 15و16 أکتوبر المقبل على أرض ميدان العروض بالنادي، وسيتبعه مزاد الشارقة للخيول العربية يوم 17 أكتوبر.

يشار إلى أن نادي الشارقة للفروسية ينظم 4 مهرجانات لجمال الخيول العربية الأصيلة، تستهل بمهرجان الشارقة للجواد العربي«السلالة المصرية»، ويليه مهرجان الشارقة كلباء، ثم مهرجان الإنتاج المحلي، ومسك الختام مهرجان الشارقة الدولي في مارس 2021.