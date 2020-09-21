تشييع رمزي مهيب للعراقي الراحل أحمد راضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

جرى تشييع رمزي مهيب لنجم الكرة العراقية الراحل أحمد راضي الذي توفي في الحادي والعشرين من يونيو الماضي بفيروس «كورونا»، وتعذر في حينها إقامة تشييع رسمي له يتناسب مع المكانة الكبيرة التي يحظى بها عند عامة العراقيين.

وقد تم تنظيم التشييع الرمزي من قبل شبكة الإعلام العراقية وبالتعاون مع نقابة الرياضيين العراقيين التي يترأسها لاعب المنتخب العراقي السابق غانم عريبي.

وانطلق موكب التشييع من ساحة قحطان بالقرب من آخر منزل سكنه الراحل أحمد راضي في بغداد، حيث رافق موكب التشييع الجوق الموسيقي وحرس الشرف، والكثير من نجوم الكرة العراقية السابقين ممن عاصروا الراحل أحمد راضي ومن أبرزهم عادل خضير، إبراهيم علي، غانم عريبي، ليث حسين، إسماعيل محمد، حميد رشيد، باسم قاسم، حيدر محمود، عصام حمد، فضلاً عن جميع لاعبي فريق الزوراء، وكذلك مكتشفه الأول المدرب داوود العزاوي.

وأيضاً شارك في التشييع إدارات أندية القوة الجوية والشرطة والنفط وأمانة بغداد والطلبة والحدود وغيرها، كما شارك فيه العديد من الإعلاميين والصحفيين.

وشهد التشييع مشاركة المئات من محبي أحمد راضي، ومنهم بعض أشقائه وتحديداً شقيقه المدرب صالح راضي الذي بكى بحرقة أمام المشيعين، ما أدى إلى تجدد مشاعر الحزن عند الجميع.

وتم نقل وقائع التشييع إلى الجمهور بشكل مباشر من قبل العديد من القنوات الفضائية العراقية.