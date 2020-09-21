انطلاق فعالية دواثلون الشارقة الافتراضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت فعالية «دواثلون الشارقة الافتراضي» الأحد بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع جمعية الإمارات للترايثلون وشركة القدرة للخدمات الرياضية، ضمن سلسلة الفعاليات الافتراضية التي تؤكد أهمية الرياضة وجعلها أسلوب حياة وتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارستها بشكل يومي ومستمر.

وذكر ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس: «تستهدف الفعالية 500 مشارك ومشاركة من داخل وخارج الدولة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.eevents.ae/vd واستكمال المسافة المطلوبة لسباق الدواثلون وهو سباق يتكون من رياضتين هما الجري وركوب الدراجات الهوائية، حيث يبدأ بالجري لمسافة خمسة كيلومترات ثم ركوب الدراجة لمسافة عشرين كيلومتراً وينتهي بالجري أيضاً لمسافة 2.5 كيلومتر ورفع دليل المشاركة الذي تم تسجيله عبر أحد برامج التتبع الرياضية المتخصصة وتصوير شاشة الجهاز لإظهار المدة والمسافة المقطوعة لملخص التمارين الثلاثة مع البيانات الشخصية عبر صفحة النتائج المتخصصة من خلال الرابط الذي سيتم إرساله عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمشارك بعد التسجيل في موعد أقصاه تاريخ 15 أكتوبر المقبل».

واستطرد مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية قائلاً: إننا في مجلس الشارقة الرياضي نهدف من خلال هذه الفعالية تفعيل دور الرياضة المجتمعية بشكل مستمر بهدف نشر الثقافة الرياضية وجعل الرياضة الأسلوب المثالي ونمط حياة لأفراد المجتمع ونشر وتعزيز ثقافة رياضات الترايثلون واستقطاب الشباب لممارستها لإعداد جيل من الرياضيين وتوفير البديل المثالي والمبتكر من خلال الفعاليات الافتراضية في ظل الظروف الصحية الراهنة ودعم وتطوير الأنشطة الرياضية على الصعيد المحلي لخلق تأثير إيجابي في الرياضة العالمية وإبراز الدور الرياضي الذي تقوم به إمارة الشارقة في المجتمع وتحفيز وتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة من خلال توفير الفعاليات والأجواء الملائمة لجميع المستويات والقدرات والأعمار بالإضافة إلى تعزيز ثقافة التسامح في المجتمع المحلي من خلال الرياضة المجتمعية التي تجمع جميع الجنسيات في ظل تنوع مجتمع دولة الإمارات.