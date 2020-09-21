الشلهوب يعود من الاعتزال تلبية لنداء الهلال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

وصل المخضرم محمد الشلهوب إلى مقر نادي الهلال في الدوحة بطائرة خاصة استجابة للنداء الذي وجهه المدرب رازفان لوشيسكو للاعب الذي أعلن الاعتزال قبل أيام، بيد أن ظروف تفشي فيروس كورونا بين أفراد الفريق الهلالي جعل المدرب الروماني يستنجد بصاحب الـ39 عاماً لتفادي نقص القائمة عن 13 لاعباً، وبالتالي تفادي الانسحاب القسري على حامل اللقب.

وكانت الإصابات الهلالية قد تجاوزت 25 إصابة بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ما جعل إدارة الهلال مساندة من الاتحاد السعودي لكرة القدم تتحرك لإيجاد مخرج إما بتأجيل مباريات الفريق أو السماح للأخير بإضافة لاعبين على قائمته في ظل الظروف القاهرة، بيد أن الاتحاد الآسيوي تمسك بلوائحه في جائحة كورونا والتي تنص مادتها 4-3 على أن «أي فريق يستطيع المشاركة في دوري أبطال آسيا ما دامت القائمة لديه تضم 13 لاعباً بينهم حارس مرمى، وإذا كان العدد أقل فلا يجوز له المشاركة ويعد منسحباً من باب أحكام المنافسة»، والهلال لديه حالياً عدد أكبر من 13 لاعباً بعد وصول الشلهوب وحارسين، ما يجعله مؤهلاً لإكمال البطولة.

ويواجه الهلال الليلة نظيره شهر خودرو «باديديه» الإيراني وهو يحتاج إلى نقطة واحدة لتأمين تأهله إلى دور الستة عشر، وسيفتقد الهلال في اللقاء لأغلب الركائز التي يعتمد عليها بداية من الفرنسي غوميز وسالم الدوسري وعلي البليهي وياسر الشهراني وجيوفينكو وسلمان الفرج ومحمد البريك، كما أن المدرب رازفان بات ضمن المصابين بالفيروس.

على صعيد آخر، أكد البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي أن الأخير جاهز لمباراة الغد أمام السد القطري لرسم المجموعة الرابعة، وضمن النصر التأهل عن المجموعة الرابعة بعد فوزه على سابهان الإيراني في مواجهتين متتاليتين بنتيجة 2-0 رافعاً رصيده إلى 10 نقاط، وتبقى المنافسة قائمة بين السد وسابهان على البطاقة الثانية.

وأوضح فيتوريا خلال المؤتمر التقديمي للمباراة: «سنلعب مباراة مختلفة أمام السد، نعلم أننا سنواجه فريقاً لديه طموح الفوز والتأهل، ويمتلك إمكانيات وعناصر جيدة، ولكنهم أيضاً يعرفون أن النصر فريق قوي جداً».

وتابع: «ثقافة الفوز وبناء عقلية الانتصارات المتتالية من أهم أهدافنا في جميع المباريات التي نلعبها، نبحث عن الفوز دائماً لبناء ثقافة وعقلية الاستمرار في الفوز بكل المباريات وهو هدف استراتيجي في جميع الاستحقاقات التي نخوضها».

وكان النصر والسد التقيا ذهاباً في الرياض وانتهت بالتعادل 2-2 بينما في النسخة الماضية تغلب النصر ذهاباً 2-1 وخسر إياباً 1-3.