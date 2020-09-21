تشكيل لجنة لاكتشاف موهوبي الإمارات في رياضة السيارات والدراجات النارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتمعت لجنة اكتشاف وتمكين المواهب الناشئة في مجال رياضة السيارات والدراجات النارية ولأول مرة عبر برنامج الاتصال المرئي زووم تحت رعاية محمد بن سليّم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية الأمين العام للجنة الاولمبية الوطنية ونائب رئيس الاتحاد الدولي (فيا)، وقد ترأسها المدير التنفيذي للمنظمة ماهر بدري، وذلك لمناقشة المواهب الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتجمع اللجنة بين جميع الجهات الوطنية الرئيسية ذات الصلة للنظر في أفضل السبل لضمان وصول نجوم المستقبل إلى كامل إمكاناتهم.

وتتشكل هذه اللجنة من الأعضاء: ماهر بدري رئيس اللجنة والمدير التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، الشيخ وليد بن خالد بن صقر القاسمي رئيس ومؤسس راك تراك، سيف النعيمي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لرياضة السيارات، فيصل السهلاوي المدير العام لشركة دبي أوتودروم، أنطونيو كيكاتي مدير حلبة العين رايس واي، محمد البلوشي عضو في اللجنة التنظيمية لنادي دبي للدراجات النارية.

وقد تم تشكيل هذه اللجنة بمبادرة من محمد بن سليّم، الذي أصدر أكبر دراسة في الإمارات لرياضة السيارات، تحت عنوان «توفير مسارات مستدامة للسائقين الشباب في الإمارات»، والتي قامت بها المنظمة بالتعاون مع البروفيسور ديفيد حسن، العميد المساعد في جامعة أولستر في المملكة المتحدة وأحد أبرز الخبراء في إدارة الرياضة في العالم.

وتتمثل التحديات الرئيسية للجنة في زيادة عدد الشباب الناشئين المشاركين في رياضة السيارات والدراجات النارية، سواء كانوا من حاملي التراخيص الرياضية أو سائقين للترفيه ولقضاء وقت الفراغ أو ممن يشاركون في أنشطة رياضة السيارات والدراجات النارية، ودعم وتطوير المبادرات الوطنية، هذا وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة ستقوم بوضع خطة مسار مهنية ومدروسة لتطوير ودعم هذه المواهب.