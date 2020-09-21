ديوكوفيتش بعد نوبة غضب جديدة: كلنا بشر نرتكب أخطاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد أقل من شهرين من استبعاده من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في نيويورك، استشاط النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش غضباً مرة أخرى وحطم مضربه في خضم نوبة غضب جديدة أثناء المباراة التي فاز فيها 6-3 و4-6 و6-3 على دومينيك كوفر في دور الثمانية ببطولة إيطاليا المفتوحة.

وخسر المصنف الأول ديوكوفيتش (33 عاماً) شوط إرساله مقابل صفر في الشوط السادس من المجموعة الثانية ومن ثم استبد به الغضب وحطم مضربه وحذره الحكم بناء على ذلك.

وقال ديوكوفيتش للصحفيين بعد المباراة: «دعوني أقول لكم إنها ليست المرة الأولى التي أحطم فيها مضربي، فقد سبق وفعلت ذلك وربما أفعلها ثانية، أنا لا أود القيام بذلك، لكن حسبما أعتقد فإنها طريقتي في التنفيس عن غضبي، بالتأكيد هذه ليست أفضل رسالة خاصة بالنسبة للاعبين الصاعدين الذين يشاهدونني، أنا لا أشجع على ذلك بالتأكيد، لكننا جميعاً بشر وكلنا نبذل قصارى جهدنا، أحياناً أنا أفعل ذلك وأحياناً أخرى لا أفعل، هكذا أتصرف أحياناً، بالطبع أنا لست مثالياً».