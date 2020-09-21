حمادي أحمد يفوز بعضوية إدارة القوة الجوية العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

فاز حمادي أحمد، قائد فريق القوة الجوية الأول لكرة القدم بعضوية الهيئة الإدارية الجديدة لنادي القوة الجوية العراقي في الانتخابات التي جرت في بغداد.

وأسفرت نتائج الانتخابات، عن فوز اللواء الطيار شهاب جاهد برئاسة النادي، باعتباره قائداً للقوة الجوية العراقية، في حين فاز كل من سمير كاظم، وحمادي أحمد، وعلي زغير، ومحمد صوب الله، وموفق الزهيري، وماجد علي، ورشا طالب، وهيثم كاظم، لشغل بقية المناصب في الإدارة.

وتم توزيع المناصب بعد انتهاء الانتخابات؛ حيث اختير اللواء شهاب جاهد رئيساً للنادي، وسمير كاظم نائباً، واللواء محمد صوب الله أميناً للسر، وموفق الزهيري أميناً مالياً، والأعضاء حمادي أحمد، وعلي زغير، ورشا طالب، وهيثم كاظم، وماجد علي.

يذكر أن حمادي أحمد، هو أحد لاعبي المنتخب العراقي الأول في السابق، وصار له 11 موسماً مع فريق القوة الجوية، وحقق معه الكثير من الألقاب المحلية والآسيوية.