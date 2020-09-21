شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف مستجدات ملف المدرب وعروض احتراف مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك الفضائية أن ناديه حصل على حكم نهائي بقيمة 8 ملايين جنيه على أحمد الشناوي والتهديد بإيقافه لأجل غير مسمى، وقال رئيس الزمالك: "أناشد نادي بيراميدز بدفع الملايين الثمانية لحل أزمة أحمد الشناوي لأنه لن يلمس كرة القدم حال عدم دفعه المبلغ للزمالك".

وكشف مرتضى منصور حقيقة العروض التي تلقاها المهاجم الدولي مصطفى محمد لاعب الفريق الكروي الأول من الدوري التركي، معلقاً: "تلقينا عرضين لمصطفى محمد الأول مقابل 5 ملايين يورو والثاني 3 ملايين".

تابع مرتضى منصور أن العرضين سيتم طرحهما على مجلس إدارة النادي لبحث الأمر واتخاذ قرار نهائي بشأنه لحسم مستقبل اللاعب.

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وتابع مرتضى منصور تفاصيل المفاوضات الأخيرة مع المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول، مضيفًا: "نبحث عن مدرب يستمر معنا لأطول فترة ممكنة لذلك رفضنا تولي جروس المسئولية شهرين، والمدرب الجديد ينقصه الاتفاق مع مساعديه لكنه وافق على قيادة الزمالك من جديد، كما نمتلك خطط ومدربين احتياطيين لعدد كبير ليسوا أقل من الرئيسي".

وأوضح مرتضى منصور أن الزمالك يسعى إلى الإعلان غدًا عن المدرب الجديد للفريق، مطالبًا الجماهير بعدم القلق بشأن مستقبل الفريق.