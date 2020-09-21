شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 21 / 9 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 21 / 9 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة انبى والاسماعيلى على ستاد بتروسبورت ومباراة سموحة والمصرى البورسعيدى على ستاد برج العرب بالإسكندرية ومباراة طلائع الجيش ووادى دجلة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ومباراة بيراميدز وحرس الحدود على ستاد الدفاع الجوى في ختام منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة انبى والاسماعيلى

تقام مباراة انبى والاسماعيلى في تمام الثالثة عصر اليوم الاثنين على ستاد بتروسبورت في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بعد خسارته من حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة ، بينما تعادل الدراويش مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز العاشر برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 8 وتعادل في 7 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

موعد مباراة سموحة والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة سموحة والمصرى البورسعيدى في الخامسة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة مثيرة بين الفريقين ، يدخلها الفريق السكندرى بمعنويات مرتفعة بعد أن فاز على الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل المصرى مع طلائع الجيش سلبياً في نفس الجولة .

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 وتعادل في 15 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين مع الاتحاد السكندرى والاسماعيلى.

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موعد مباراة طلائع الجيش ووادى دجلة

تقام مباراة طلائع الجيش ووادى دجلة في الخامسة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى في مواجهة صعبة بين الفريقين يدخلها الطلائع بعد التعادل السلبى مع المصرى البورسعيدى في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر وادى دجلة من بيراميدز بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 6 وتعادل في 12 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود

تقام مباراة بيراميدز وحرس الحدود في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين على ستاد الدفاع الجوى في مواجهة لن تخلو من الاثارة الكروية ، يدخلها الفريق السماوى بعد الفوز على وادى دجلة بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز حرس الحدود على انبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 14 وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدفاُ وتلقت شباكه 30 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الاثنين من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.