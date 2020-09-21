شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقى يعلن فشل مفاوضات انتقال أحمد ريان للدورى التركى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث نادر شوقي، وكيل اللاعب أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي والمعار إلى صفوف نادي الجونة، عن موقف اللاعب من العرض التركي، وقال نادر فى تصريحات تليفزيونية: "أحمد ريان لن ينتقل إلى الدوري التركي بسبب ظروف انتهاء الدوري المصرى، فترات القيد في الدوري التركي سيتم غلقها قبل انتهاء الموسم الجاري من الدوري المصري وهو ما يغلق ملف انتقال المهاجم الدولي إلى الدوري التركي".
كما أغلق نادر شوقي، ملف انتقال أحمد حمدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة إلى نادي بيراميدز، قائلاً: "أحمد حمدي من الصعب وربما من المستحيل الانتقال إلى بيراميدز فالأهلي يحق له استعادة خدماته في أي وقت بحسب العقد المبرم بيننا وبينهم حيث يحق للأهلي إعادة اللاعب مقابل 16 مليون جنيه".
وتابع: "تحدث مع أحمد حمدي ووكيله وصديقه واللاعب تعاقد مع الجونة من أجل المشاركة ومن ثم انتظار عرض رسمي من نادي أوروبي من أجل الاحتراف".
وكان مسئولو الجونة طلبوا من نظرائهم بالنادى الأهلى تجديد إعارة الثنائى أحمد ياسر ريان ومحمود الجزار بعد تألق الثنائى مع النادى الساحلى فى الموسم الحالى وأصبحوا أحد الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها المدير الفنى فى تشكيلته الأساسية .
ويعتمد مسئولو الجونة على عدد كبير من لاعبى الأهلى مثل باسم على وإسلام محارب وعمرو بركان وأحمد حمدى واكرم توفيق الذى تأكد عودته للقلعة الحمراء بعد انتهاء الموسم الحالى بالإضافة للثنائى سالف الذكر .
وطلب مسئولو الأهلى مهلة للتفكير لأخذ رأى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق عقب عودته من بلاده بعد الراحة التى حصل عليها باذن مسبق من مجلس الإدارة
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