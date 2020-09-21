شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح : الحكام المصريين غير مستعدين للفار والمحللين بيخافوا من الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ورئيس لجنة الحكام الأسبق، أن أخطاء تقنية الفيديو "الفار" ‏في مباريات الدوري المصري طبيعية لان الحكام لم يتدربوا بشكل كافي، وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج زملكاوي بقناة الزمالك، إن النجاح في المباريات وتطبيق تقنية الفار يحتاج معسكرات لتدريب الحكام على المواقف والحالات التي تستدعي الذهاب للفار.

وتابع عضو مجلس الجبلاية السابق أن 38 يوما غير كافيا للتعلم والتدريب على الفار، لأن الطبيعي هو التدريب فترة لا تقل عن 6 شهور.

وطلب عصام عبد الفتاح التدخل في تحجيم المحللين في التحكيم بالفضائيات لان آرائهم تكون خاطئة في اوقات كثيرة خوفا من الأهلى والزمالك، معلقاً :"التحليل يتأثر ويخاف من قوة القطبين وجماهيرهم، وهذا امر كارثي ان يقول محلل كلام غلط علشان خايف"