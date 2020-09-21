شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: نسعى لاستعارة أزارو أو أجايى.. وعرض بـ 50 مليون لضم حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حسام حسن، مهاجم الفريق السكندري، حيث قال عامر فى تصريحات تليفزيونية: "حسام حسن تلقى عرض أوروبي ولكن لا أريد ذكر البلد ولكن هو من أحد الثلاثة دوريات (بلجيكا وسويسرا وفرنسا)"، وتابع: "حسام حسن تلقى عرضًا أوروبيًا بقيمة 50 مليون جنيه وهو يستحق أكثر من ذلك فهو أفضل مهاجم كرة في الدوري المصري".

وأوضح فرج عامر: "حسام حسن في الموسم الجاري لعب في الناحية اليسرى وهو غير مركزه وبعد العودة لمركزه استعاد مستواه الكبير والمعروف".

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كما كشف رئيس نادى سموحة، عن حقيقة رغبته في استعارة لاعبين جدد وخاصة الأجانب بداية الموسم الكروي المقبل، قائلاً: "الأهلي يمتلك عدد كبير من اللاعبين المميزين ونتمنى أن نستعير أي لاعب في الموسم الجديد"، وتابع: "نرغب في استعارة أحد الثنائي جونيور أجايي ووليد أزارو، ولكن هم يتقاضوا رواتب عالية".

وكانت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان أخطرت نادى سموحة بسلبية نتائج "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا والذى خضع له اللاعبون والجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى المدير الفنى وقبل 48 ساعة فقط من المباراة المرتقبة أمام المصرى البورسعيدى والمقرر لها غداً الاثنين على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجوله 28 من عمر الدورى الممتاز، وكان سموحة قد حقق فوزا غالياً خارج الديار على ملعب بالجونة بهدفين مقابل هدف، وقام أحمد سامى المدير الفنى للفريق بعقد جلسة فيديو لمباراة المصرى والطلائع لشرح نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق البورسعيدى للاعبين ، ويغيب عن اللقاء محمود حليمو للإيقاف .