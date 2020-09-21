منافس الزمالك.. الرجاء يهزم الدفاع الحسني الجديدي ويستعيد صدارة الدوري المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):
استعاد فريق الرجاء صدارة الدوري المغربي لكرة القدم، عقب فوزه على الدفاع الحسني الجديدي 3 / 1، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة.
وأنهى الرجاء الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما سفيان رحيمي ومحمد مكعازي في الدقيقتين الثالثة و38.
وفي الشوط الثاني، سجل محسن متولي الهدف الثالث للرجاء في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل المهدي قرناس هدف حفظ ماء الوجه للدفاع الحسني الجديدي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.
ورفع الرجاء رصيده إلى 48 نقطة ليستعيد صدارة الترتيب، التي فقدها عقب فوز الوداد على نهضة الزمامرة 2 / 1، فيما تجمد رصيد الدفاع الحسني الجديدي عند 35 نقطة في المركز السابع.
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