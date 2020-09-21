ميتشو يعلق على رحيل كارتيرون.. ويقدم نصيحة لمصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
علق المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، على رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق الأبيض.
وقبل أيام قرر كارتيرون مغادرة الزمالك مع دفع الشرط الجزائي، والتعاقد مع التعاون السعودي لتدريب الفريق الذي يشارك في دوري أبطال آسيا.
وقال ميتشو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" ما قام به كارتيرون مع الزمالك حركة غير عادلة، فهو مر بالعديد من الظروف الصعبة مع الفريق وكان قريب من دخول تاريخ كرة القدم".
وأضاف، أنه لا يصدق أن يكون هناك شخص على شك الدخول للتاريخ ويترك كل ذلك مهما كانت المغريات ويقرر ترك النادي في هذه المرحلة.
وانتقل ميتشو للحديث عن مستوى مصطفى محمد مهاجم الفريق، مؤكدا أنه يشبه الطفل الشغوف بلعب كرة القدم، وتابعه حين كان مدربه في الفريق.
وأكد أن مصطفى محمد يتطور بشكل جيد ويسير بخطوات في طريقة للاحتراف الأوروبي، لكنه في الوقت نفسه لا يرغب أن يصبح مثل عمرو زكي، لاعب الفريق السابق.
وأكمل:" مع احترامي لعمرو زكي لكنني لا أريد أن يكون مصطفى محمد مثله ويخرج ويعود مرة أخرى من أوروبا في وقت قصير".
وأتم تصريحاته:" هناك دور كبير يقع على اللاعبين الكبار في فريق الزمالك لدعم اللاع ليصل إلى مرحلة النضج الكافي واعتقد انه سيصل إليها".
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