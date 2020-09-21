ميتشو: مرتضى منصور هو دكتور الألعاب الذهنية في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، أنه سعيد بتجربته مع الفريق الأبيض، مشيرا إلى أن علاقته بالنادي انتهت بشكل ودي من الطرفين.

وقال ميتشو في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس:" قبلت قرار الادارة وكانوا يرغبوت في مدرب جديد وفخور لتلك الفترة التي قضيتها مع الفريق".

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وتابع:" احترم مرتضى منصور، فقد قابلته 7 مرات وحين يتحدث يجب ان تسمع لما يقوله وتفهم ما بين السطور ثم تهدأ لتعلم ما بداخله".

وأكمل:" مرتضى منصور هو دكتور الالعاب الذهنية في البطولات الأفريقية وساهم في جلب العديد من البطولات للفريق بسبب سياسته ".

وأتم تصريحاته:" الكثير ينظر إلى مرتضى منصور ويراه شخص شرس، لكنه خبير قانوني واداري كبير في كرة القدم، والنتائج تظهر أنه بالفعل ناجح".