مرتضى منصور يكشف كواليس العروض التركية لضم مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه وصل خلال الأيام الماضية عرضين من الدوري التركي للتعاقد مع مصطفى محمد مهاجم الفريق.

وقال منصور في تصريحات لقناة الزمالك:" هناك عرضين للتعاقد مع مصطفى محمد من تركيا أحدهم بـ 5 ملايين يورو والأخر بـ 3 ملايين يورو".

وأضاف، أنه ليس لديه مشكلة مع تركيا كشعب أو بلد، لكنه هو ضد السياسة الحاكمة لهذه البلد.

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وانتقل للحديث عن ملف اري بابل، مؤكدا أنه لا يرغب في التصريح بهذا الشأن حتى لا يحدث أى مشاكل لنادي الزمالك فاللاعب لديه 3 وكلاء وهذا سبب المشكلة.

وعن المدير الفني القادم للزمالك، أكد أنه لا يسعى للتعاقد مع مدرب مؤقت، لكن هدفه استقدام مدير فني يستمر مع الفريق ويكون هدفه بطولة أفريقيا.

وأشار إلى أن هناك عمل دائم على مدار الـ 24 ساعة لانهاء ملف المدرب الجديد للزمالك، ولا يريد أن تكون جماهير الزمالك في حالة قلق بهذا الشأن.