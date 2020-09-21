محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أحمد الشناوي، حارس بيراميدز، ملزم بدفع مبلغ 8 مليون جنيه التي كان قد حصل عليها في وقت سابق من القلعة البيضاء.
وقال منصور في تصريحات لقناة الزمالك:" الشناوي مُلزم بدفع 8 مليون جنيه،واتمنى ان يدفع رئيس بيراميدز المبلغ وحل الأمر بطريقة ودية.
وأضاف، أن أحمد الشناوي خائن لانه جلس مع محمود الخطيب في وقت سابق للانتقال إلى الأهلي دون علم إدارة ناديه وقتها الزمالك.
وأوضح، أنه سمح للشناوي بالذهاب إلى بيراميدز بعدما حصل 8 مليون جنيه لان وقتها كانت تربطه علاقة جيدة مع تركي آل الشيخ.
وأتم تصريحاته:" هترجع الفلوس يا أحمد يا شناوي غصب عنك والا مش هتلمس كورة تاني".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يصف أحمد الشناوي بـ" الخائن".. ويوجه له تحذيرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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