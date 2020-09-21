مرتضى منصور يصف أحمد الشناوي بـ" الخائن".. ويوجه له تحذيرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أحمد الشناوي، حارس بيراميدز، ملزم بدفع مبلغ 8 مليون جنيه التي كان قد حصل عليها في وقت سابق من القلعة البيضاء.

وقال منصور في تصريحات لقناة الزمالك:" الشناوي مُلزم بدفع 8 مليون جنيه،واتمنى ان يدفع رئيس بيراميدز المبلغ وحل الأمر بطريقة ودية.

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وأضاف، أن أحمد الشناوي خائن لانه جلس مع محمود الخطيب في وقت سابق للانتقال إلى الأهلي دون علم إدارة ناديه وقتها الزمالك.

وأوضح، أنه سمح للشناوي بالذهاب إلى بيراميدز بعدما حصل 8 مليون جنيه لان وقتها كانت تربطه علاقة جيدة مع تركي آل الشيخ.

وأتم تصريحاته:" هترجع الفلوس يا أحمد يا شناوي غصب عنك والا مش هتلمس كورة تاني".