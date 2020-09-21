مصدر مقرب من باهر المحمدي يكشف لمصراوي كواليس إصابة مدافع الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

أكد مصدر مقرب من باهر المحمدي، مدافع فريق الإسماعيلي، أن اللاعب ندم على العودة مبكرا للملاعب قبل اكتمال الشفاء بنسبة 100%، الأمر الذي تسبب في إصابته مجددا.

وأعلن أكرم عبد العزيز طبيب نادي الإسماعيلي، تعرض مدافع الفريق باهر المحمدي للإصابة بقطع بالغضروف الأمر الذي سيجعله يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وقال المصدر المقرب من اللاعب الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي، إن المحمدي يشعر بالندم بسبب استعجال العودة، والمشاركة مع الفريق دون جاهزية كاملة لذلك.

وأضاف، أن اللاعب يرى سبب تعرضه للإصابة مؤخرا بسبب خوض مباراة كاملة بعد العودة مباشرة من الإصابة دون التأهيل الأمثل واكتمال الشفاء

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وأوضح، أن اللاعب أرسل التقارير الطبية الخاصة بإصابته، ليخبره الأطباء بضرورة التدخل العاجل حتى لا يزداد الأمر سوء.

وأشار إلى أن اللاعب خضع لعملية تحت إشراف الطبيب أحمد عبد العزيز وذلك منذ 4 أيام، ومن المقرر أن يبدأ علاج طبيعي بعد 7 أيام.

ومنذ استئناف الدوري لم يشارك باهر المحمدي مع الإسماعيلي سوى في مباراة واحدة كانت أمام فريق مصر المقاصة والتي انتهت لصالح الفريق الفيومي بنتيجة (4-1) ضمن حسابات الأسبوع الـ24 من مسابقة دوري we المصري.

ومن المقرر أن يلعب الإسماعيلي ضد إنبي في لقاء سيقام غدًا الإثنين على ملعب "بتروسبورت" ضمن حسابات الأسبوع الـ28 من عمر الدوري.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، حيث يمتلك الفريق الأصفر مباراة مؤجلة أمام المصري البورسعيدي إلى جانب لقاء إنبي.