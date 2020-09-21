المقاصة: الأهلي استفسر عن محمد إبراهيم.. ولا يوجد شيء رسمي حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد بكري سليم الرئيس التنفيذي لنادي مصر المقاصة، أنه لا يوجد أي شيء رسمي بشأن توقع محمد إبراهيم لاعب الفريق، للنادي الأهلي.

وقال بكري سليم عبر قناة "اون تايم سبورتس2": "ايهاب جلال الابن البار للمقاصة ولديه كيمياء خاصة ومن أفضل المدربين في مصر، ووصلنا لمرحلة مطمئنة في الدوري ونسعى للوصول للمربع الذهبي".

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وأضاف: "محمد ابراهيم حدوتة مصرية وكان من افضل لاعبي مصر قبل الاصابة التي كانت من الممكن ان تجعله يعتزل كرة القدم".

وواصل: "فايلر كان يتابعه أثناء المباراة، وكان هناك حديث بين مجلس ادارة الفريقين أثناء المباراة في المقصورة، وقلت لمجلس إدارة الاهلي أنه يساوي اكثر من الاسعار التي تقال عنه".

واختتم بكري سليم تصريحاته: "لا يوجد حتى الان أي شيء رسمي بشأن توقيع محمد ابراهيم للأهلي".