وكيلهما: انتقال أحمد ريان للدوري التركي فشل.. ومصير أحمد حمدي في يد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعب أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي الجونة، كواليس تعثر انتقال المهاجم الشاب إلى الدوري التركي.

وقال نادر شوقي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار" : "أحمد ياسر ريان لن ينتقل إلى الدوري التركي بسبب ظروف انتهاء الدوري المصري".

واوضحت، أن اللاعب مستمر مع الجونة حتى نهاية الموسم، ولذلك فلن يمكنه الانتقال إلى اي فريق اخر، لافتا أن فترات القيد في الدوري التركي سيتم غلقها قبل انتهاء الموسم الجاري من الدوري المصري.

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وانتقل شوقي للحديث عن احتمالية انتقال أحمد حمدي من الجونة إلى بيراميدز، مؤكدًا أن اللاعب رفض في وقت سابق عرضا وتمسك بالبقاء مع فريقه.

وتابع:" حمدي من الصعب وربما من المستحيل الانتقال إلى بيراميدز فالأهلي يحق له استعادة خدماته في أي وقت بحسب العقد المبرم بيننا وبينهم حيث يحق للأهلي إعادة اللاعب مقابل 16 مليون جنيه".

وأتم تصريحاته:" اللاعب تعاقد مع الجونة من أجل المشاركة ومن ثم انتظار عرض رسمي من نادي أوروبي من أجل الاحتراف".