كشري: تغريم لاعب أسوان 5 آلاف جنيه لوقوفه على الكرة أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد أحمد كشري المدير الفني لفريق أسوان، أنه قرر تغريم لاعب الفريق محمد جابر ميدو بخصم 5 آلاف جنيه من مستحقاته بسبب وقوفه على الكرة أثناء مباراة الزمالك.

وقال كشري في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" عبر فضائية أون تايم سبورتس 2، إنه لم يسئ لنادي الزمالك كما تردد، مؤكدا احترامه للنادي الأبيض وجميع الأندية.

وكان جابر ميدو لاعب أسوان كرر موقف رمضان صبحي بالوقوف على الكرة أمام نادي الزمالك، مبررًا ذلك بأن لاعبي الفريق الأبيض قاموا بسبابه.

وحقق أسوان الفوز على حساب الزمالك بهدف نظيف في الأسبوع الـ27 لبطولة الدوري.