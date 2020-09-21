الشحات: سأكون جاهزاً لبطولة أفريقيا.. ولا استطيع الحكم على رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، أنه لا يستطيع الحكم على قرار رمضان صبحي بالرحيل عن القلعة الحمراء والانتقال إلى بيراميدز، مشيراً إلى أنه سيكون جاهزاً لمباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الشحات في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد: "كنا مركزين من الموسم الماضي، وسعينا لتعويض الجمهور بعد الخسارة من صنداونز ونركز على بطولة افريقيا خلال الفترة المقبلة وكورونا أثرت على جميع الاندية".

وأضاف: "سأكون مستعدا لبطولة افريقيا، وكنت سعيد لتأجيل مباراة الوداد بدوري الأبطال، وكنت اريد إجراء العملية الجراحية مبكراً وكنت محتاج اسافر للخارج ولكن كانت خطوط الطيران مغلقة، وتحدثت مع محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ وقال لي ان اجريها هنا، وبسبب كورونا لم يكن هناك مستشفيات".

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وتابع الشحات: "أي لاعب يتمنى أن يقتنع المدرب به وفايلر يتعامل معنا بشكل جيد جدا، وكنت أريد أن أساعد الفريق خلال الفترة الحالية ولكن هذه هي الظروف واللاعبين جميعهم قدموا ما عليهم".

وواصل: "رمضان صبحي لاعب كبير ولا يمكنني أن اتحدث عن أي مقارنة مع أي لاعب، ولا اعلم سبب تفكير رمضان في الرحيل عن الاهلي ولا استطيع الحكم عليه، وكل شخص لديه ظروفه الخاصة".

واختتم حسين الشحات تصريحاته: "أحب مؤمن زكريا على المستوى الشخصي وبالطبع نهدي له هذا الدوري والهدف الاكبر هو أن نهدي له بطولة افريقيا، ويجب علينا الفوز بمباراتي أفريقيا وجميعنا سنجتهد لتحقيق البطولة".