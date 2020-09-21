ميتشو يكشف سبب تواجده في مصر ويوضح حقيقة مفاوضات الزمالك

أكد الصربي ميتشو، المدير الفني للمنتخب الزامبي، انه لا توجد اي مفاوضات من نادي الزمالك معه، لكي يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي فسخ تعاقده مع النادي الأبيض.

وقال ميتشو، خلال برنامج "ملعب أون تايم" الذي

يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية "أون تايم سبورتس" :"لا توجد اي مفاوضات من جانب مسئولي نادي الزمالك معي"، مؤكدا :"كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح".

وأضاف :"أنا أتواجد في مصر بالصدفة،

في نفس التوقيت الذي يبحث فيه نادي الزمالك، عن التعاقد مع مدير فني جديد".

وتابع:"تشرفت بتدريب الزمالك في بداية الموسم، وكل لحظة قضيتها في داخل النادي الأبيض"، مضيفا:"احتفظ بقميص آبيض دائما تحت ملابسي، لحبي في الزمالك".

وأشار :"اتواجد في مصر مع منتخب زامبيا للناشئين"، مؤكدا أنه يتولى الاشراف على منتخبات زامبيا، بالاضافة الى توليه تدريب المنتخب الأول".