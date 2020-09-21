عصام عبد الفتاح : الحكام المصريين غير مستعدين لتنفيذ تقنية الفيديو بسبب قلة التدريب

أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ورئيس لجنة الحكام الأسبق، أن أخطاء تقنية الفيديو "الفار" ‏في مباريات الدوري المصري طبيعية لان الحكام لم يتدربوا بشكل كافي.

وقال عبد الفتاح في تصريحات للإعلامي أحمد جمال في برنامج زملكاوي بقناة الزمالك، إن النجاح في المباريات وتطبيق

تقنية الفار يحتاج معسكرات لتدريب الحكام على المواقف والحالات التي تستدعي الذهاب للفار.وتابع عضو مجلس الجبلاية السابق أن 38 يوما غير كافيا للتعلم والتدريب على الفار، لأن الطبيعي هو التدريب فترة لا تقل عن 6 شهور.

طلب عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، من اللجنة الخماسية بالجبلاية التدخل في تحجيم المحللين في التحكيم بالفضائيات لان ارائهم تكون خاطئة في اوقات كثيرة خوفا من الأهلى والزمالك.

وقال عبد الفتاح مع الاعلامي أحمد جمال في قناة الزمالك ان التحليل التحكيمي يكون غير صحيح تاثرا وخوفا من قوة القطبين وجماهيرهم، وهذا امر كارثي ان يقول محلل كلام غلط علشان خايف.