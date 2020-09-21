عصام عبدالفتاح : كاف ينظم معسكرات لحكام النخبة الأفريقية استعدادا لنهائيات دوري الأبطال

كشف عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق وعضو لجنة حكام الاتحاد الأفريقي للكرة ، أن هناك معسكر اعداد سيتم تنظيمه لحكام النخبة بالقارة خلال الفترة المقبلة. النخبة بالقارة خلال الفترة المقبلة. وقال عصام عبد الفتاح، للاعلامي أحمد جمال في قناة الزمالك، إن معسكر اعداد قوي لافضل حكام بقارة أفريقيا خلال الفترة القادمة سيكون لتجهيزهم للمباريات الحاسمة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.

وقال عضو لجنة حكام كاف، إن الاتحاد الأفريقي يستعد للمباريات النهائية في البطولات الأفريقية. قوي لافضل حكام بقارة أفريقيا خلال الفترة القادمة سيكون لتجهيزهم للمباريات الحاسمة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.وقال عضو لجنة حكام كاف، إن الاتحاد الأفريقي يستعد للمباريات النهائية في البطولات الأفريقية.

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