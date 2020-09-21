أحمد أبو مسلم: الأهلي لن يتأثر برحيل أي لاعب وكارتيرون سبب تراجع نتائج الزمالك

تحدث أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي السابق، عن تأثر صفوف النادي الأهلي برحيل عدد من اللاعبين أمثال شريف إكرامي، أحمد فتحي، حسام عاشور ورمضان صبحي.
وقال أبو مسلم في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار" : "هؤلاء لاعبون كبار ولكن الأهلي لا يقفعلى أي لاعب على مدار تاريخه ولن يتأثر برحيل أي لاعب".
وعن تتويج الأهلي بالدوري وتراجع نتائج نادي الزمالك، أشار: "كارتيرون هو سببب تراجع نتائج نادي الزمالك بعدما نقل شعور خسارة الدوري للاعبي نادي الزمالك".
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