أغلق نادر شوقي، ملف انتقال أحمد حمدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة إلى نادي بيراميدز.
وقال نادر شوقي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمرربيع ياسين على قناة "النهار" : "أحمد حمدي من الصعب وربما من المستحيل الانتقال إلى بيراميدز فالأهلي يحق له استعادة خدماته في أي وقت بحسب العقد المبرم بيننا وبينهم حيث يحق للأهلي إعادة اللاعب مقابل 16 مليون جنيه".
وتابع: "تحدث مع أحمد حمدي ووكيله وصديقه واللاعب تعاقد مع الجونة من أجل المشاركة ومن ثم انتظار عرض رسمي من نادي أوروبي من أجل الاحتراف".
كانت هذه تفاصيل خبر وكيله : أحمد حمدي لا يحق له الانتقال لأي نادي مصري دون موافقة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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