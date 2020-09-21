أحمد أبو مسلم: أداء الأهلي متراجع ويجب تجهيز البدلاء والمصابين قبل إفريقيا

هنأ أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي السابق، مسؤولو القلعة الحمراء بالتتويج بدرع الدوري الممتاز رقم 42 في تاريخه.

وقال أبو مسلم في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة

"النهار" : "يجب التأكيد أن الأهلي أداءه متراجع منذ فترة وذلك الأداء غير مطمئن في الفترة المقبلة وخاصة قبل لقائي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "الأهلي حسم الدوري وقادر على استعادة مستواه الكبير في الفترة المقبلة وهناك فترة كافية ويجب ترتيب الأوراق في الفترة المقبلة".

وأشار: "يجب الاعتماد على بعض اللاعبين البدلاء ومنح المصابيين الفرصة من أجل تجهيزهم ومنح الراحة للاعبين الذين يشاركون أساسيين أمثال علي معلول والسولية وغيرهم".