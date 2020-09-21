سموحة : نرغب في استعارة أزارو أو أجايي من الأهلي

كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن حقيقة رغبته في استعارة لاعبين جدد وخاصة الأجانب بداية الموسم الكروي المقبل. وقال فرج عامر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار" : "الأهلي يمتلك عدد كبير من اللاعبين المميزين ونتمنى أن نستعير أي لاعب في الموسم الجديد". كبير من اللاعبين المميزين ونتمنى أن نستعير أي لاعب في الموسم الجديد". وتابع: "نرغب في استعارة أحد الثنائي جونيور أجايي ووليد أزارو، ولكن هم يتقاضوا رواتب عالية".

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