سموحة : حسام حسن تلقى عرضًا أوروبيا بقيمة 50 مليون جنيه

كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حسام حسن، مهاجم الفريق السكندري.
وقال فرج عامر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيعياسين على قناة "النهار" : "حسام حسن تلقى عرض أوروبي ولكن لا أريد ذكر البلد ولكن هو من أحد الثلاثة دوريات (بلجيكا وسويسرا وفرنسا)".
وتابع: "حسام حسن تلقى عرضًا أوروبيًا بقيمة 50 مليون جنيه وهو يستحق أكثر من ذلك فهو أفضل مهاجم كرة في الدوري المصري".
وأوضح: "حسام حسن في الموسم الجاري لعب في الناحية اليسرى وهو غير مركزه وبعد العودة لمركزه استعاد مستواه الكبير والمعروف".
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