بعد عودة بيل إلى توتنهام.. أبرز النجوم الذين عادوا لفرق لعبوا معها سابقًا

“أمر مذهل أن أعود”، بهذه العبارة عبّر الويلزي جاريث بيل عن سعادته للعودة إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بعقد إعارة لعام واحد، بعد 7 سنوات أمضاها مع ريال مدريد الإسباني.

انضم بيل إلى ساوثهامبتون وهو شاب وشارك في مباراته الأولى على المستوى الإحترافي وعمره 16 عامًا فقط، وانضم إلى توتنهام مقابل نحو 5.5 ملايين جنيه إسترليني في بداية موسم 2007/08.

وأستمر مع توتنهام، الفريق الذي شهد تألقه وبزوغ نجمه نحو العالمية حتى 2013، ثم انتقل إلى ريال مدريد ليحقق معه عدة ألقاب، بينها أربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا، ليعود إل بيته الذي تألق معه.

وبيل ليس النجم الوحيد الذي يعود لفريق بداياته أو لعب معه سابقًا، بل سبقه عدة نجوم، أبرزهم:

الهولندي آرين روبن (غرونينغين): 1999-2002، 2020 حتى الآن

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (اي سي ميلان): 2010-2012، 2019 حتى الآن

الألماني ماتس هوملز (بوروسيا دورتموند): 2008-2016، 2019 حتى الآن

الإسباني دييجو كوستا (أتلتيكو مدريد): 2010-2014، 2017 حتى الآن

الأرجنتيني كارلوس تيفيز (بوكا جونيورز): 2001-2004، و2015-2016، و2018 حتى الآن

الإيفواري ديديه دروجبا (تشيلسي): 2004-2012، و2014-2015

الفرنسي بول بوجبا (مانشستر يونايتد): 2009-2012 و2016 حتى الآن

الإنجليزي واين روني (إيفرتون): 2002-2004 و2017-2018

الفرنسي تييري هنري (آرسنال): 1999-2007 و2012.