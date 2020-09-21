ليستر سيتي يكتسح بيرنلي ويتربع على صدارة الدوري الإنجليزي

واصل ليستر سيتي عزف نغمة الانتصارات في البريمييرليج للجولة الثانية على التوالي إثر فوزه الكاسح على ضيفه بيرنلي بنتيجة (4-2) الأحد على ملعب (كينج باور ستاديوم) في ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وبعد أن وجد نفسه متأخرا بهدف مبكر منذ الدقيقة 10 عن طريق المهاجم المخضرم كريس وود، انتفض "الثعالب" وتمكنوا من إدارك التعادل أولا في الدقيقة 20 بتوقيع لاعب الوسط الشاب هارفي بارنيس، لينتهي الشوط بهدف في كل شبكة.



وفي الشوط الثاني، وضعت النيران الصديقة ليستر في المقدمة في الدقيقة 50 بهدف إيريك بييترز بالخطأ في مرماه.



استمر تفوق ليستر في اللقاء ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 61 عن طريق جيمس جاستن.



وفي الدقيقة 73 ذلل جيمي دون الفارق لبيرنلي، قبل أن ينهي البلجيكي دينيس برايت المباراة لأصحاب الضيافة بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 79.



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واقتنص "الثعالب" الفوز الثاني لهم في الموسم الجديد ليتصدروا الترتيب برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف أمام كل من إيفرتون وآرسنال وليفربول وكريستال بالاس.



بينما استهل بيرنلي موسمه بالخسارة بعد أن تأجلت مباراته في الجولة الأولى أمام مانشستر يونايتد، ليبقى الفريق دون رصيد في المركز 14 مؤقتا.

المصدر: وكالات