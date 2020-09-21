رياضة | المقاصة يكشف مفاجأة بشأن أزمة أمونيكي ورحيل إيهاب جلال

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر المقاصة يكشف مفاجأة بشأن أزمة أمونيكي ورحيل إيهاب جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي مصر المقاصة في الساعات القليلة الماضية مفاجأة بشأن أزمة إيمانويل أمونيكي رئيس قطاع الناشئين السابق وحقيقة رحيل إيهاب جلال مدرب الفريق عن النادي

وأكد وليد هويدي مدير الكرة في نادي مصر المقاصة، أن النادي أنهى أزمته بشكل ودي مع أمونيكي وأن إيهاب جلال مستمر مع النادي بشكل طبيعي.

وقال هويدي في تصريحات لبرنامج "الماتش" إن المقاصة اتفق مع إيمانويل على سداد نصف مستحقاته المالية على أن يتنازل هو عن النصف الآخر.

وأشار هويدي إلى أن إيهاب جلال المدير الفني للفريق لم يتحدث مع إدارة النادي نهائيا عن رغبته في الرحيل ومستمر في منصبه.