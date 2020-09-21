رياضة | تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتلي الكوري الجنوبي هيونج مين سون نجم توتنهام هوتسبير صدارة ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي بعد جولتين من عمر المسابقة برصيد 4 أهداف، متساويا مع دومينيك كالفيرت ليون لاعب إيفرتون صاحب نفس الرصيد.

وسجل "سون" 4 أهداف (سوبر هاتريك) في شباك ساوثهامبتون في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز السبيرز 5 -2، ليتصدر المهاجم الكوري ترتيب الهدافين متساويا مع كالفيرت لاعب ايفرتون.

ويتقاسم محمد صلاح نجم ليفربول المركز الثالث في ترتيب الهدافين مع ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس وسجل كل منهما 3 أهداف.

وإليكم ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مباريات الأحد:-

- هيونج مين سون (توتنهام) 4 أهداف

- كالفيرت ليوين (ايفرتون) 4 أهداف

- ويلفريد زاها (كريستال بالاس) 3 أهداف

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- محمد صلاح (ليفربول) 3 أهداف

- هيلدر كوستا (ليدز يونايتد) هدفين

- ساديو ماني (ليفربول) هدفين

- جيمي فاردي (ليستر سيتي) هدفين

- لاكازيت (آرسنال) هدفين

- الكسندر ميتروفيتش (فولهام) هدفين

- داني إنجز (ساوثهامبتون) هدفين