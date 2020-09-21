رياضة | المقاصة يُعلن عن مفاجأة بشأن انتقال محمد إبراهيم للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر المقاصة يُعلن عن مفاجأة بشأن انتقال محمد إبراهيم للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي النادى الأهلى لحسم التعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وتحدث وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، عن أخر تطورات ملف مفاوضات النادي الأهلي مع محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الفيومي.

وقال وليد هويدي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار" : "الأهلي دخل معنا في مفاوضات لضم محمد إبراهيم بالفعل ولكن بشكل شفوي للتوصل إلى صيغة مالية وحل يرضي الجميع".

وأكد: "بيراميدز لم يظهر في الصورة للحصول على خدمات محمد إبراهيم وتحدث بشكل شفوي ولم تطور مفاوضاته مع المقاصة بعكس النادي الأهلي الذي دخل بقوة في الصفقة".