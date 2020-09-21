رياضة | تعليق كورتوا بعد تعادل ريال مدريد أمام سوسيداد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعليق كورتوا بعد تعادل ريال مدريد أمام سوسيداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الدولي البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عقب تعادل فريقه السلبي في مباراة اليوم أمام ريال سوسيداد في بداية رحلة الفريق الملكي للدفاع عن لقب الدوري الإسباني "الليجا".

وقال كورتوا عقب نهاية المباراة :"افتقدنا لتسجيل الأهداف ولكن بالطبع الهدف سيأتي، ريال سوسييداد فريق جيد أيضًا".

وأضاف شكلنا خطرًا على ريال سوسييداد ونحن مسرورون من جانب التنظيم على أرض الملعب، لكننا افتقدنا لتسجيل الهدف واللمسة الأخيرة".

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وتابع :"لم نتلقى العديد من الفرص، ربما فرصتين فقط. أظن أننا قدمنا صورة جيدة لكننا افتقدنا لـ اللمسة الأخيرة وبالتأكيد هم لم يخلقوا العديد من الفرص، لكن يجب ألا ننسى أن ريال سوسييداد تدرب لفترة أطول منا، إنها مباراتنا الثانية في الموسم ولكننا نلعب بوتيرة عالية جدًا".

وزاد :" قدمنا شوطًا أول جيدًا ولكن في الشوط الثاني، ربما افتقدنا الوصول إلى المرمى وخلق المزيد من الخطورة ولكن في آخر 25 دقيقة، بالتأكيد حاولنا أن نصل أكثر".

وأكمل :"أعتقد أن الفريق يعرف كيف يسجل الأهداف بشكل جيد جدًا وهذا ما رأيناه في المباراة الودية ضد خيتافي، لا شك في أن الأهداف ستأتي".