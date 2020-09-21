رياضة | عرض تركي لضم نجم الأهلي.. "التفاصيل الكاملة"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عرض تركي لضم نجم الأهلي.. "التفاصيل الكاملة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادى الأهلى لمواجهة فريق أف سي مصر ضمن مباريات الجولة ال 29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن النادي الأهلي تلقى عرضًا رسميًا من أحد الأندية التركية، من أجل التعاقد مع رامي ربيعه مدافع فريق الكرة الاول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن مسؤولو النادي الأهلي سيقومون بتحويل العرض إلي الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

وأتم أنه من المقرر أن يقوم فايلر ولجنة التخطيط بالبت فيه سواء بالموافقة على رحيل اللاعب أو رفض احترافه.