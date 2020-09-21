رياضة | مصر المقاصة يكشف حقيقة وجود شرط جزائي في عقد محمد إبراهيم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصر المقاصة يكشف حقيقة وجود شرط جزائي في عقد محمد إبراهيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة عدم وجود شرط جزائي في عقد نجم وصانع ألعاب الفريق محمد إبراهيم.

وأفادت التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة بأن محمد إبراهيم ارتبط بالإنضمام إلى الأهلي أو براميدز كما أنه يمتلك بعض العروض الخليجية.

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وقال عبد السلام في تصريحات لوسائل الإعلام:"ما تردد عن وجود شرط جزائي يسمح لمحمد إبراهيم بالرحيل ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف:"في حالة وصول عرض مناسب لمحمد إبراهيم لن نقف أمام مستقبله وسنرحب برحيله برغبة مشتركة بين اللاعب وإدارة النادي".

واختتم عبد السلام تصريحاته قائلا:"محمد إبراهيم يتبقى في عقده موسم جديد مع مصر المقاصة ويعتبر من أهم العناصر بالفريق".