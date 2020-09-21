رياضة | ريال مدريد يستهل حملة الدفاع عن الليجا بتعادل سلبي أمام سوسيداد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستهل حملة الدفاع عن الليجا بتعادل سلبي أمام سوسيداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعثر فريق ريال مدريد في أول مُبارياته في الدوري الإسباني الذي يحمل لقبه، بعدما تعادل مع مُضيفه ريال سوسيداد سلبيا في المُباراة التي أستضافها ملعب أنويتا.

وشهدت المُباراة مُشاركة أوديجارد النجم النرويجي للريال للمرة الاولى مع ريال مدريد في الدوري الإسباني بعد عودته من الإعارة من سوسيداد، كما شهدت المُشاركة الأولى الرسمية لدافيد سيلفا نجم سوسيداد السابق الذي يعود للدوري الإسباني بعد 10 سنوات من الغياب.

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ولم تشهد المُباراة فرصاً خطيرة من جانب الفريقين سوى فرصتين من سوسيداد تصدى لهما كورتوا، وبعض التسديدات من بنزيما وتوني كروس وكارفخال من جانب الريال.

ويحل ريال مدريد في المُباراة المُقبلة ضد ريال بيتيس على أرضه يوم السبت المقبل، فيما يحل ريال سوسيداد ضيفاً على إلتشيه في نفس اليوم.