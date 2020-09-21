الامارات | الاتحاد العربي للغولف يعلن عن روزنامة بطولاته اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي للغولف يعلن عن روزنامة بطولاته اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للغولف، في الرابعة من عصر اليوم، اجتماعه الدوري الثاني للعام الجاري، عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، يبحث خلاله العديد من الموضوعات التي تصب في صالح اللعبة والأجهزة الفنية والإدارية والتحكيمية للفترة المقبلة، والإعلان عن روزنامة بطولاته للموسم المقبل.

وأكد الأمين العام للاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد الإماراتي للغولف، عادل الزرعوني، في تصريحات صحافية، أن: «جدول الأعمال حافل بالعديد من الموضوعات، من ضمنها الإعلان عن روزنامة البطولات للسنوات المقبلة، لكل من فئات الرجال والشباب والناشئين والأشبال والفتيات، وتحديد موعد إقامة النسخة الثانية من بطولة الرواد المخصصة لفوق 50 عاماً، وبطولة التحدي بين المنتخبين الآسيوي والإفريقي للغولف».

موضحاً: «سيتم الاطلاع على الاستراتيجيات التي وضعها الاتحاد في التعامل مع تحديات المرحلة الراهنة، ومن ضمنها النجاح في تنظيم دورتي الحكام للمستويين الأول والثاني التي أقيمتا أغسطس الماضي بنظام الاتصال المرئي (عن بعد)، والاطلاع على ما توصلت إليه اللجنة المكلفة من المكتب التنفيذي لتفعيل الجانب التسويقي لتوفير التمويل اللازم للاتحادات العربية، وانتهاءً بتحديد مواعيد روزنامة البطولات المقبلة، والإعلان عن البطولات المستحدثة».

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