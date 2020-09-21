الامارات | «المحترفين»: لا توجد نيه لإلغاء دوري الخليج العربي لموسم 2020-2021

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شكرا لقرائتكم خبر عن «المحترفين»: لا توجد نيه لإلغاء دوري الخليج العربي لموسم 2020-2021 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى مصدر مسؤول في رابطة المحترفين بشكل قاطع ما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي عن أن هناك اتجاهاً لإلغاء دوري الخليج العربي لكرة القدم لموسم 2020-2021، علماً أن الرابطة كانت قد حددت، بالتنسيق مع اتحاد الكرة والجهات المختصة، أكتوبر المقبل موعداً لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد، بعدما كان محدداً من قبل سبتمبر الجاري موعداً لانطلاقته.
وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم»: «كل ما ذكر عن إلغاء الدوري غير صحيح».
يذكر أن رابطة المحترفين كانت قد قررت، بالتنسيق مع اتحاد الكرة والجهات المختصة، عدم استكمال الموسم الرياضي الماضي 2019-2020، وإلغاء جميع النتائج المترتبة على المسابقات المختلفة التي تنظمها الرابطة. ورغم توقف النشاط الرياضي منذ 15 مارس الماضي، إلا أن الفترة الماضية شهدت إطلاق رابطة المحترفين العديد من المبادرات، من بينها الخلوة الإستراتيجية، بمشاركة روابط محترفين ودوريات عالمية، بهدف الاستفادة من مثل هذه التجارب، بجانب رسم الرابطة خريطة طريق الخطة الاستراتيجية الجديدة 2020-2030، من خلال تحديد التوجه الاستراتيجي وفق أربعة محاور أساسية.
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