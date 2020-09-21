الامارات | انطلاق «دواثلون الشارقة الافتراضي»

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «دواثلون الشارقة الافتراضي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس، فعالية «دواثلون الشارقة الافتراضي» بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للترايثلون وشركة القدرة للخدمات الرياضية. وأكد مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس ياسر الدوخي، في بيان صحافي، أن: «الفعالية تستهدف 500 مشارك من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.eevents.ae/vd، واستكمال المسافة المطلوبة لسباق الدواثلون وهو سباق يتكون من رياضتين هما الجري وركوب الدراجات الهوائية، حيث يبدأ بالجري لمسافة خمسة كيلومترات ثم ركوب الدراجة لمسافة 20 كيلومتراً وينتهي بالجري أيضاً لمسافة 2.5 كيلومتر، ورفع دليل المشاركة الذي تم تسجيله عبر أحد برامج التتبع الرياضية المتخصصة، وتصوير شاشة الجهاز لإظهار المدة والمسافة المقطوعة». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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