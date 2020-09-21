الامارات | البطائح يلامس لقب دوري الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يلامس لقب دوري الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز البطائح على خورفكان بنتيجة 4-2، في ذهاب المباراة النهائية لكرة قدم الصالات التي أقيمت أمس، في قاعة نادي البطائح بعد تعادل الفريقين (4-4) في الوقت الأصلي للمباراة، قبل الذهاب لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت نتيجتها لأصحاب الأرض، بينما سيلتقي الفريقان في مباراة الإياب التي ستُقام في القاعة الرياضية بنادي خورفكان يوم غدٍ.

وفي حال فوز البطائح سيظفر بدرع البطولة للموسم 2019-2020، بينما سيتم تأجيل الحسم الى الخميس المقبل في حال فوز خورفكان.

ونجح البطائح من تحويل تأخر خسارته 3-1 إلى التعادل 4-4 في آخر ثماني دقائق من زمن الشوط الثاني، قبل أن يظفر بنتيجة المباراة. سجل لخورفكان كل من سعود خالد، ومحمد بيرومي وخالد شوكة، «هدفان)، فيما سجل للبطائح البرازيلي لوسيانو برونو ثلاثة أهداف (هاتريك)، وجاء الهدف الرابع بواسطة لاعب خورفكان محمد أحمد الذي سجل بالخطأ في مرماه. وظهرت المباراة قوية بعد أن ركز خورفكان على الدفاع المنظم الذي حرم البطائح فرصاً عديدة، بينما مهدت مهارة محترف البطائح برونو لحسم النتيجة لصالح فريقه من خلال تسجيله لثلاثة أهداف جميلة.

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النعيمي: فريق جديد سينضم لكرة الصالات

أعرب الأمين العام للجنة التنفيذية لكرة الصالات عمران عبدالله النعيمي، عن سعادته للمستوى الفني العالي الذي قدمه الفريقان.

وكشف عن وجود تشاور مع أحد أندية أبوظبي وصل لمرحلة متقدمة للمشاركة في مسابقات الموسم المقبل. وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن تواجد هذا النادي سيعود بالنفع الكبير على كرة الصالات في الموسم المقبل ليرتفع عدد الأندية إلى 11 فريقاً، وأوضح أن استئناف منافسات الموسم وعدم إلغاء البطولة رغم فيروس كورونا عاد على كرة الصالات بفوائد جمة ستظهر في المواسم المقبلة بشكل مميز. وأضاف: «قوة المباراة أكدت أننا مقبلون على أداء قوي ومميز خلال الموسم المقبل، ولذلك نحن سعداء لأن كرة الصالات في الدولة وصلت لمرحلة مهمة من النضج».

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