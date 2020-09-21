الامارات | العين يستعد للدوري بمباراة آسيوية «تحصيلية»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي العين، اليوم، مع سباهان الإيراني في لقاء تحصيل حاصل للزعيم، بعدما خسر فرصته في الصعود إلى الدور الثاني لابتعاده عن المنافسة بحلوله في المركز الأخير للمجموعة الرابعة بنقطة واحدة، فيما ضمن النصر السعودي بطاقة التأهل الأولى (10 نقاط)، ويتنافس السد القطري وسباهان الإيراني على البطاقة الثانية. وكان العين قد خسر المباراة الماضية أمام السد برباعية أضاعت فرصة التأهل، بعد أن حصد نقطة واحدة من أربع مباريات، وهو ما يعني خوض المباراتين القادمتين كإعداد لدوري الخليج العربي، والاعتماد على مجموعة جديدة من اللاعبين تجنباً لإرهاق اللاعبين الذين خاضوا مباراتين في أربعة أيام فقط أمام السد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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