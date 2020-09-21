شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: تعثر مفاوضات الزمالك مع «فيريرا».. ويعلن أسماء مرشحين جدد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي محمد فاروق عن تعثر المفاوضات مع البرتغالي جيسفالدو فيريرا لتولي المهمة الفنية للقلعة البيضاء، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.
وقال فاروق، في برنامجه «البريمو»٬ المذاع على قناة «Ten»: «فيريرا لم يرد على مسؤولي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية إلى جانب المغالاة المادية وعدم تواصله مع مساعديه».
وأضاف: «الأورجوياني كارينيو أصبح هو أبرز المرشحين لتولي تدريب الزمالك، إلى جانب الأرجنتيني كالديرون».
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