شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: تعثر مفاوضات الزمالك مع «فيريرا».. ويعلن أسماء مرشحين جدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي محمد فاروق عن تعثر المفاوضات مع البرتغالي جيسفالدو فيريرا لتولي المهمة الفنية للقلعة البيضاء، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال فاروق، في برنامجه «البريمو»٬ المذاع على قناة «Ten»: «فيريرا لم يرد على مسؤولي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية إلى جانب المغالاة المادية وعدم تواصله مع مساعديه».

وأضاف: «الأورجوياني كارينيو أصبح هو أبرز المرشحين لتولي تدريب الزمالك، إلى جانب الأرجنتيني كالديرون».