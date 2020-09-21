شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: مصلحة الكرة المصرية غائبة عن اللجنة الخماسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إن الأمور غير واضحة في اتحاد الكرة.

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلته في برنامج «زملكاوي»، أن اللائحة التي تخص اتحاد الكرة كان من المفترض على اللجنة الخماسية أن تنتهي منها في وقت أقل من الذي استغرقته بكثير.

وتابع قائلًا أن مصلحة الكرة المصرية في الوقت الراهن غائبة عن اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، مطالبًا الجميع بأن يضع نصب عينيه المصلحة العامة للكرة المصرية.