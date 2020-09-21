شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: «الفار» طُبق بشكل خاطئ في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إن تقنية «الفار» كان لها أخطاء واضحة.
وأضاف، خلال مداخلته في برنامج «زملكاوي» أن الأخطاء التي وقع فيها «الفار» تعود للتطبيق الخاطيء للتقنية في مصر.
وتابع أن اللوائح الدولية تلزم بالتدريب على «الفار» لمدة ستة أشهر، «ولكننا في مصر لم نتدرب عليها سوي 38 يوم فقط، مما تسبب في عدم اتقان التطبيق».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,900
-
تعافي
88,666
-
وفيات
5,750
كانت هذه تفاصيل خبر عصام عبد الفتاح: «الفار» طُبق بشكل خاطئ في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.