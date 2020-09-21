شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: «الفار» طُبق بشكل خاطئ في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إن تقنية «الفار» كان لها أخطاء واضحة.

وأضاف، خلال مداخلته في برنامج «زملكاوي» أن الأخطاء التي وقع فيها «الفار» تعود للتطبيق الخاطيء للتقنية في مصر.

وتابع أن اللوائح الدولية تلزم بالتدريب على «الفار» لمدة ستة أشهر، «ولكننا في مصر لم نتدرب عليها سوي 38 يوم فقط، مما تسبب في عدم اتقان التطبيق».