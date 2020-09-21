شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: محمد إبراهيم وقع للأهلي ٤ سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإعلامي محمد فاروق٬ اقتراب محمد إبراهيم٬ لاعب فريق مصر المقاصة٬ من الانتقال إلى صفوف النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فاروق في برنامجه «البريمو»٬ المذاع على قناة «Ten»: «لم يمانع مسؤولو مصر المقاصة في منح اللاعب للأهلي مقابل 18 مليون جنيه بنظام التقسيط، إلى جانب انتقال لاعب من المارد الأحمر إلى صفوف الفريق الفيومي».

وأضاف: «محمد إبراهيم وقع للأهلي على تعاقد يمتد لمدة أربعة مواسم، على أن يحصل اللاعب على 7 ملايين جنيه في الموسم الأول والثاني ثم 8 ملايين في الموسم الثالث ومثلهم في الرابع».